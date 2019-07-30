Manavgat'ta feci kaza! Yaralılar Alanya'da tedaviye alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Sarılar Mahallesinden, Hastane Caddesine seyir halindeki Ali Ç. idaresindeki 07 YSR 10 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Sabit E.’nin kullandığı 80 HA 877 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabit E. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 8 aylık M.Ç. isimli bebek de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sabit E., Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.