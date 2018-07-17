Manavgat'ta feci kaza! 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Manavgat'ta feci kaza! 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Tolga D.’nin kullandığı 34 J 3228 plakalı hafif ticari araç ile Durali K.’nin kullandığı 07 TCB 69 plakalı motosiklet Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Durali K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Laubna K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yerde sürüklendiğini, başındaki kask sayesinde hayatta kaldığını belirtti. 

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