Manavgat'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Manavgat'ta ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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EDİNİLEN bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi’nde Adil T.’nin kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç, İsmet Öz’ün kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını ticari aracın camına çarpan İsmet Öz, araçla birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İsmet Öz, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ticari araç sürücüsü Adil T., araçta yolcu olarak bulunan Y.R.T., R.E.T. ile E.T. ‘nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 09:45
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