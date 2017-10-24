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Manavgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manavgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

24 Ekim 2017 Salı 11:53
Manavgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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KIRMIZI ışık ihlali yapan sürücünün aşırı hızlı ve alkollü olduğu öne sürülürken araçta çok sayıda alkollü içecek bulundu.

Kaza dün akşam saatlerinde D-400 karayolu üzerinde bir kavakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan E.A.’nın kullandığı 16 NEB 63 plakalı otomobil ile Manavgat Caddesi’nden Side istikametine gitmekte olan Kerim Manay’ın kullandığı 07 GIU 92 plakalı hafif ticari araç Side kavşağında çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kerim Manay (62), kaldırıldığı Side Özel Anadolu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan ve yaralanan otomobil sürücüsü E.A. ve D.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören vatandaşlar, E.A.’nın kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ve aşırı hızlı olduğunu iddia ederken otomobilin ön bölümünde koli halinde alkollü içecek bulunduğu, bazılarının da açık olduğu dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 24.10.2017 16:21
Anahtar Kelimeler:
Kerim ManayManavgatTrafik KazasıKırmızı ışık
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