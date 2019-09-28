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Manavgat'ta feci kaza! 1 ağır yaralı

Manavgat'ta kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 28.09.2019, 16:00 28.09.2019, 16:02
Manavgat'ta feci kaza! 1 ağır yaralı
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KAZA, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamlık istikametinden Otogar istikametine gitmekte olan Ali Kaya'nın kullandığı 07 ACK 799 plakalı motosiklete Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Bayram Demirel'in kullandığı 07 JT 768 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenin motosikletin sürücüsü Ali Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya'nın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

#ağır yaralı #kaza #Manavgat
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