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Manavgat'ta evleri yanan aileye, Antalya Valiliğinden destek

Antalya Valiliği, Manavgat Yeşilbağ Mahallesi'nde yangın sonucu evleri yanan 3 aileye 25 bin 500 lira ödenek çıktığını bildirdi.

ASAYİŞ 18.09.2019, 13:52
Manavgat'ta evleri yanan aileye, Antalya Valiliğinden destek
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ANTALYA Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangının ardından afetzedelerden gelen destek talep üzerine müdürlük teknik personelince yangın mahallinde hasar tespit çalışması yapıldığı ve İbrahim Kuş, Duran Kuş ve Ramazan Kuş’un fiilen oturdukları konutların eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak ağır hasarlı hale geldiğinin tespit edildiği belirtildi. 
Yapılan tespitin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak üzere harekete geçen Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na başvurarak acil yardım talebinde bulunulduğu da belirtilen açıklamada, her bir aile için 8 bin 500’er TL olmak üzere, toplam 25.500 TL acil yardım ödeneği çıktığı kaydedildi. Ödeneğinin Manavgat Kaymakamlığına aktarıldığı bildirildi. 

#Manavgat #antalya valiliği #yeşilbağ mahallesi
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