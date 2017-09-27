Manavgat'ta emniyetten kumar baskını

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Hisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayan şahıslara kişi başına 227 TL olmak üzere toplam 908 TL idari para cezası uygulanırken, iş yerinde 106 adet okey taşı, 4 adet oyun takozu ve 307 TL para ele geçirildi. Öte yandan iş yeri yetkilisine "Kumar oynanması için yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.