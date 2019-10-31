Manavgat'ta doğum günü sürprizi hastanede bitti
Manavgat'ta eşine doğum günü sürprizi için çiçek ve pasta götüren motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
ASAYİŞ 29.10.2019, 14:32 29.10.2019, 23:20
EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağı yakınında meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tuncay Bayram’ın kullandığı 07 AFH 360 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yolda metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün yardımına yolda çalışma yapan belediye işçileri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bir buket çiçek ve doğum günü pastası dikkat çekti. Kazada yaralanan Tuncay Bayram’ın çiçek ve pasta ile eşine doğum günü sürprizi yapmaya gittiği öğrenildi.
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