Manavgat'ta dilenci ve seyyar satıcılara operasyon

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından Antalya ve İbrahim Sırrı Sözen caddelerinde seyyar satıcı, sokak müzisyenleri ve dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen operasyonda dilencilik yapan ve biri alkollü olduğu belirtilen 4 dilenci kadın yakalandı. Çocuklarıyla birlikte vatandaşa duygu sömürüsü yaparak dilenen kadınlarda bulunan paralara el konuldu. Dilenci kadınlar Manavgat dışına çıkartıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak parfümlere el konulurken, tarihi Manavgat Köprüsü üzerinde torunu olduğunu iddia ettiği bir çocukla müzisyenlik yapan bir kişinin müzik aletlerine el konuldu. Yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira idari para cezası uygulandı.