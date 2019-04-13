Manavgat'ta dev operasyon! Çocuklar uyuşturucu sattıklarını kabul etti, büyükler etmedi

GEÇEN yıl Ekim ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı. Ulualan'da yaşayan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütlen soruşturma kapsamında şüpheliler, 3 ay bıyunca fiziki ve teknik takip altına alındı. Drone da kullanılan takip sonunda 9 Ocak günü 14 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan 160 personelin katıldığı, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, suça sürüklenen çocuklar M.K. (16), M.K. (16), Ş.K. (17), T.K. (17), H.K. (15) ve E.K. (16) ile İsmahan Kalbur (59), Mustafa Dağdaş (31), Şerife Nantu (46), Mustafa Kalburcu (57), Haydar Kalburcu (44), Suna Kalburcu (43), Şükrü Kalburcu (30), Turgut Kalbur (57) ve Ünal Kalburcu (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 'walkie talkie' denilen 2 telsiz, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 TL ve 5 Euro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, yoğun araç trafiği olan Ulualan Mevkii'nde uyuşturucu ticareti yaptığı, jandarma ekiplerini gördükleri zaman uyuşturucuyu evlerinin yanından geçen kanala attığı yönündeki ihbarlar üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaların araştırılması, varsa suç unsurlarına ait delillerin toplanması için sulh ceza hakimliğinden 'gizli soruşturmacı' ve 'teknik takip' kararı alındığı anlatıldı.

SORUŞTURMACILARA UYUŞTURUCU SATTILAR

Kararla birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen 2 gizli soruşturmacının yaptığı çalışmalar ile teknik ve fiziki takip sonucunda 12 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığının delillendirildiği aktarılan iddianamede, çalışmalar sırasında haklarında takip kararı alınmayan şüpheliler Turgut Kalbur, İsmahan Kalbur ve Şerife Nantu'nun da gizli soruşturmacılara uyuşturucu sattığı belirtildi.İddianamede, şüphelilerin geçen ocak ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındıkları ve sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandığı, şüphelilerin kasti suç işledikleri anlatılarak, cezalandırılmaları talep edildi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, suça sürüklenen çocuklar M.K., M.K., Ş.K., T.K. ve E.K. ile İsmahan Kalbur, Mustafa Dağdaş, Şerife Nantu, Mustafa Kalburcu, Haydar Kalburcu, Suna Kalburcu, Şükrü Kalburcu, Turgut Kalbur, Ünal Kalbur ve tutuksuz sanık H.K. katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından ifade veren H.K., "Babam cezaevinde, ben annemle kalıyorum. İddianamede belirtilen kişilere hap verdim. Kardeşlerime bakmak için mecburen böyle bir şey yaptım" dedi. Duruşmada ifadeleri alınan M.K., M.K., Ş.K. E.K. ve T.K. da uyuşturucu sattıklarını kabul etti. Çocuk tutuklular, uyuşturucuyu kendilerinin sattığını, ailelerinin veya akrabalarının ilgileri olmadığını iddia etti.

Sanıklardan İsmahan Kalbur cahil olduğunu ve okuma yazma bilmediğini belirterek, “Olay günü eve başka bir suçtan tutuklu bulunan oğlum İbrahim Kalbur'un birlikte yaşadığı C.B. geldi. Elinde bir poşet getirdi ve 'Bunu dışarıdaki adama ver' dedi. Ben de cahil olduğum için gidip verdim. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım" dedi. Diğer sanıklar da uyuşturucuyla ilgileri olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.