Manavgat'ta değişik suçlardan 6 şüpheli yakalandı

MANAVGAT Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde üç ayrı olayda değişik suçlardan 6 şüpheli yakalandı. Kasaplar Mahallesinde bir sokakta dur ihtarına uymayarak motosikleti bırakarak kovalamaca sonucu yakalanan 3 şahıs hakkında yapılan incelemede, yakalanan şüpheliler F.F., Y.Y. ve Suça Sürüklenen Çocuk M.Ş.'nin yol kenarında bırakmış oldukları motosikleti Kavaklı Mahallesinde sokak üzerinden direksiyon kilidini kırarak çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 6 adet cep telefonu ve 228 TL para bulunduğu görülmüş, şüpheliler cep telefonlarını ve parayı Side'de bulunan bir otele ait personel lojmanlarından çaldıklarını beyan etmeleri üzerine, Motosiklet Hırsızlığı suçu ve Side Jandarma Karakolu görevlilerince diğer hırsızlık suçundan yapılan işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Dur ihtarına uymayıp, yakalandılar

Sarılar Mahallesinde ise bir sokakta dur ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu ele geçirilen bir aracın içerisinde M.C. ile O.C. isimli şahıslar, araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 5 paket satışa hazır 2,76 gram metamfetamin kristal uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, O.C.'nin üzerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 20 TL yakalandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak" ile "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yine Sarılar Mahallesinde bir adreste yapılan aramada 435 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.O hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatıldı.