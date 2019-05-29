Manavgat'ta çalıp Alanya'da parçalamışlar

MANAVGAT Sanayi Mahallesi, 2050 Sokak'ta geçen ocak ayında park halindeki kamyonun çalınmasının ardından şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden olayın şüphelilerinin A.S. ve Ö.Ş. olduğu tespit edilerek yakalandı. Şüpheli Ö.Ş. ifadesinde kamyonu daha önceden kendisinin kullandığını, sahibinin kamyonu hurdaya ayırdığını, anahtarın kendisinde kaldığını, A.S. ile kamyona akü takviye ederek Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ne götürdüklerini, yolda N.K. isimli arkadaşlarını da yanlarına aldıklarını söyledi. Ö.Ş, Manavgat'ta hurdacılık yapan C.S. ve Ü.S. ile kamyonun parçalarını satmak için 15 bin TL'ye anlaştıklarını ve aracı Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde parçalattıklarını itiraf etti. Ö.Ş'nin ifadesinde adı geçen şüpheliler C.S., Ü.S. ve N.K. polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen şüphelilerden C.S., Ü.S. ve N.K. serbest bırakılırken, Ö.Ş. ise Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.