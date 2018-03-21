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Manavgat'ta çaldığı motosiklet satamadan yakalandı

Manavgat'ta çaldığı motosikleti, asıl sahibinin arkadaşına satmak isteyen şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandıktan sonra tutuklandı

Manavgat'ta çaldığı motosiklet satamadan yakalandı

Manavgat'ta çaldığı motosikleti, asıl sahibinin arkadaşına satmak isteyen şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandıktan sonra tutuklandı

21 Mart 2018 Çarşamba 23:04
Manavgat'ta çaldığı motosiklet satamadan yakalandı
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MANAVGAT'IN Çağlayan Mahallesi'nde oturan M.Y., 15 Mart'ta polis merkezine başvurarak evinin önünde kilitli bıraktığı motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Başvuru üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Motosiklet sahibinin arkadaşı S.Z., sosyal medyada gördüğü satılık ilanındakinin M.Y.'nin çalınan motosikleti olabileceğinden şüphelendi. İlanı veren K.K. ile iletişime geçen ve pazarlık için buluşan S.Z., şüphelinin geçirdiği motosikletin arkadaşınınki olduğunu anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler K.K.'yi motosikletle birlikte suçüstü yakaladı. K.K. hakkında yapılan araştırmada şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ve hakkında Alanya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi ve Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'hırsızlık' suçlarından aranma kayıtları olduğu belirlendi. Motosiklet polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. K.K. ise savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer yandan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve birden fazla kişiyle tehdit suçlarından hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.B. de yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
MotosikletManavgatPolis
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