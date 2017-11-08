Manavgat'ta büyük market zincirine silahlı soygun şoku

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ’ın Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesine cumartesi gecesi saat 22.30 sıralarında gelen yüzü kar maskeli silahlı soygun cu kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra marketten çıkarak izini kaybettirdi. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından markete gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri gerekli incelemelerin ardından güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Kamara görüntülerinde yüzünde kar maskesi, elinde silah bulunan soyguncunun bir elinde de motosiklet kaskı bulunduğu görülüyor.

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