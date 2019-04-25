Manavgat'ta bisiklet faciası

MANAVGAT Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yolun değişik noktalarındaki yağmursuyu gider ızgaralarının araçların gidiş istikametinde yatay yapılması gerekirken dikey ve geniş aralıklarla yapılması bisiklet kazalarının yaşanmasına neden oluyor. Son günlerde yaşanan iki ayrı bisiklet kazasında Veysel Dedeoğlu isimli vatandaşın kolu kırılırken, Faruk Ünsal isimli vatandaş ise ölümden döndü. Burnu ve dişleri kırılan Ünsal’ın yüzü tanınmaz hale geldi. Kaza yaptıkları yerde bir araya gelen 2 kazazede, yağmursuyu gider ızgaralarının yanlış yapılmasından dolayı kaza yaptıklarını dile getirdi. Bir süre önce bisikletiyle işten eve dönerken bisikletin tekerinin ızgaranın demirleri arasına girdiğini ve takla attığını belirten Veysel Dedeoğlu "Bir anda bisiklet takla atınca neye uğradığımı şaşırdım. Kazayı kolumdaki kırık ile atlattım. Allah’tan düştüğümde arkamdan gelen başka araç yoktu. Aksi taktirde ölmem işten bile değildi" dedi. Pazar günü sabah spor yapmak amacıyla bisikletiyle Cumhuriyet Caddesine çıktığını belirten Faruk Ünsal "Kavaklı kavşağına yaklaştığım sırada birden bisikletin tekeri ızgaranın içerisine girdi ve bisikletin üzerinden takla atıp asfalta kafa üzeri düştüm. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Burun kemiğimde ve dişlerimde kırıklar var. Bu halime de şükrediyorum. Çok büyük bir kaza atlattım. Bunun sorumlusu bu yoldaki ızgaraları yanlış döşeyen, bisiklet kullanan vatandaşları düşünmeyen yetkililerdir. Bu ızgaraların araçların gidiş güzergahında dikey değil yatay olması gerekiyor. Biz bunun cezasını çekmiş olduk. Başka insanlar bizim durumumuza düşmesin. Yetkililerden acilen bu ızgaraları değiştirmelerini ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmelerini istiyorum" dedi.