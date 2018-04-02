Manavgat'ta bin 468 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ilçe Jandarma komutanlığı görevlileri Manavgat’ın Hacıobası mevkiinde M.A., F.S. ve B.S.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta arama yapan görevliler, aracın bagaj bölümünde elbiselerin arasında bulunan çorap içerisine gizlenmiş bin 468 adet çeşitli renklerde sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili M.A., F.S. ve B.S. gözaltına alındı.

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