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Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

Manavgat'ta polisin çalışması sonucu hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.D. ile 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.Ö. yakalandıktan sonra tutuklandı

Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

Manavgat'ta polisin çalışması sonucu hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.D. ile 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.Ö. yakalandıktan sonra tutuklandı

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:10
Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz masası ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında Kocaeli ağır ceza ilamat masasınca 'yaralama' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.D.'yi yakaladı. İnfaz masası ekipleri ayrıca Serik asliye ceza ilamat masasınca 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.Ö.'nün de ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda N.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PolisManavgatMasasıKocaeli
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