Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çeşitli mahkemeler tarafından haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.N. ile haklarında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan, Ç.Ç. ve M.B. polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.