Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan hüküm giyen K.G. ve A.O.Ş. polis tarafından yakalandı.

Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı
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ARANAN kişilere yönelik çalışmalarını arttıran Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonlar sonucunda Gazipaşa Asliye Ceza İlamat Masası'nca '5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan' 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G. ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O.Ş.'yi yakaladı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan K.G. ve A.O.Ş. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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