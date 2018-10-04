Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

ARANAN kişilere yönelik çalışmalarını arttıran Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonlar sonucunda Gazipaşa Asliye Ceza İlamat Masası'nca '5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan' 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G. ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O.Ş.'yi yakaladı.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan K.G. ve A.O.Ş. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.