manavgat ta aranan hapis kaçağı sahte kimlikle yakaladı

Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçu ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan V. K tutuklanarak Alanya L tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

V.K nın Manavgat Asliye Ceza İlamat masasınca kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay, hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 5 gün olmak üzere 2 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.