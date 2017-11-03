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Manavgat'ta aranan hapis kaçağı sahte kimlikle yakaladı

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Manavgat'ta aranan hapis kaçağı sahte kimlikle yakaladı

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

03 Kasım 2017 Cuma 14:37
Manavgat'ta aranan hapis kaçağı sahte kimlikle yakaladı
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralama suçundan firari olarak aranan V.K isimli şahsı, Yukarı Pazarcı mahallesinde V.A adına düzenlenmiş sahte kimlikle ele geçirdi.

V.K nın Manavgat Asliye Ceza İlamat masasınca kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay, hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 5 gün olmak üzere 2 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçu ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan V. K tutuklanarak Alanya L tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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