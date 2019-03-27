Manavgat'ta aranan 5 şüpheli tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan O.T., S.S., S.K., O.D. ve S.D.'nin ilçe merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin ayrı ayrı düzenlediği operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden O.T.'nin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'hırsızlık' ve 'silahla yağma' suçlarından 20 yıl 8 ay hapis ve 3 bin 500 lira adli para; S.K.'nın 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis; S.S.'nin 6 ayrı '5607 sayılı kanuna muhalefet', 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, bulundurma veya taşıma', 3 ayrı 'hükümlü veya tutuklunu kaçması' ve 2 ayrı 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplam 12 yıl 3 ay hapis; O.K.'nın 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay 15 gün hapis; S.D.'nin ise 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.