Manavgat'ta araç su kanalına uçtu

MANAVGAT'A bağlı Side Mahallesi Acısu Caddesi'nde Ş.A.'nın kullandığı 07 JS 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ş.A. ve adı öğrenilemeyen arkadaşının olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçinde kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine otomobil Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından çıkartıldı. Otomobil sürücüsü Ş.A., jandarma tarafından yakalanarak ifadesi için karakola götürüldü.
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