Manavgat'ta AKP'ye hakaretten şok gözaltı!

Manavgat'ta sosyal medyadan AKP ve AKP'lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yapmakla suçlanan Y.S., gözaltına alındı.

Manavgat'ta AKP'ye hakaretten şok gözaltı!
banner404

AKP Manavgat İlçe Başkanlığı, ilçede oturan Y.S.’nin sosyal medyadan AKP ve AKP’lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Y.S.’nin 5 ayrı suçtan savcılık ve mahkemeler tarafından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.  Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.S. savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan Y.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.S., hakkında arama kararı verilen diğer suçlamalarla ilgili de 3 ayrı savcılık ve 2 mahkemede ifade verdikten sonra serbest kaldı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ve Trump imzalayacak
Ve Trump imzalayacak
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479