Manavgat'ta akıl almaz olay! "Evinizdeki altın çalıntı" diye dolandırdılar

OLAY Manavgat ilçesi Burmahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce yaşanan olayda ev sahibi M.T, saat 21.00 sıralarında evin sabit telefonun çaldığını ve arayan kişinin Antalya İl Jandarma Komutanlığında çalıştığını, Manavgat’ta daha önceden bir kuyumcu hırsızlığının olduğunu ve bu hırsızlıkta çalınan altınların evlerinde olduğunu belirlediklerini söyledi. M.T, telefonla konuşurken kısa süre içinde zilin çaldığını ve kapıdaki kişinin telefonda konuştuğu kişinin arkadaşı olduğunu ve evde bulunan altınları kontrol edeceğini söyledi. M.T, kontrol amacıyla evdeki 6 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 1 altın zinciri kapıdaki şahsa verdi. Altınları alan kişi ise otomobile binip hızla kaçtı. Neye uğradığını anlamayan M.T ve D.T çifti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geniş çaplı inceleme başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.D. ve D.K. olduğu tespit edilen şüphelileri yakaladı.



"Polis kıyafetleri ele geçirildi"

C.D’nin evinde yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, şarjör ve mermiler, 1 polis yazılı şapka, 1 Özel Harekat Dairesi Başkanlığı polis EGM yazılı tişört, 1 palaskası takılı 1 asker kamuflaj pantolonu, 1 bıçak ve kılıç ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.