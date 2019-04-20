Manavgat'ta acı son! Otel balkonundan düşen turist hayatını kaybetti

Manavgat'a tatile gelen Alman Christoph Saenger (28), konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta acı son! Otel balkonundan düşen turist hayatını kaybetti
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OLAY, saat 16.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Tatil yapmak için bölgeye gelen ve otelde konaklayan  Alman Christoph Saenger, 2'nci kattaki odasının balkonuna çıktı. Alkollü olan Saenger, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Olayı görenlerin otel yönetimine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Saenger, özel hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Christoph Saenger'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. 

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