MANAVGAT'IN Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bilezik bozdurulmaya çalışıldığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.D. bozdurmak istediği düşük ayarlı 4 altın bilezikle yakalandı. Polis merkezinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan işlem yapılan S.D. adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Diğer taraftan Manavgat'ta marketlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili asayiş ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelemesinin ardından markette alışveriş sepetinden cüzdanın çalınması olayının şüphelisi H.S., 2 paket çayla 3 paket kahve çalınmasının şüphelisi R.Ö. yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Manavgat'ta 3 şüpheli yakalandı
Manavgat'ta kuyumcuda düşük ayarlı bilezikleri bozdurmak isteyen şüpheliyle, marketten hırsızlık yapmakla suçlanan 2 şüpheli yakalandı.
MANAVGAT'IN Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bilezik bozdurulmaya çalışıldığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.D. bozdurmak istediği düşük ayarlı 4 altın bilezikle yakalandı. Polis merkezinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan işlem yapılan S.D. adliyeye sevk edildi.