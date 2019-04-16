Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KAZA Sorgun Bulvarı MATSO kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarında otogar istikametine seyir halindeki O.Y.’nin kullandığı 07 LPK 72 plakalı otomobil, MATSO istikametinden gelip Sorgun Bulvarına çıkmakta olan İ.U.’nun kullandığı 07 MPR 44 plakalı otomobile çarptı. 07 MPR 44 plakalı otomobil ise çarpmanın şiddetiyle yola çıkmak için bekleyen H.E.Ç.’nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden İ.U. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.