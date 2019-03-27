Manavgat'ta 25 suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı

Manavgat'ta 25 ayrı dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık olayına karışmak suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ta 25 suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, 11 resmi belgede sahtecilik, 10 bilişim sistemleri, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, 3 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık olmak üzere 25 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Bekir İ.’yi kovalamaca sonucunda yakaladı. Bekir İnce, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da sahte polislere ceza yağdı
Antalya'da sahte polislere ceza yağdı
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479