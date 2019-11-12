Manavgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında; 6 Kasım günü Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde, rafta kutu içerisinde bulunan oto teybini montunun içerisine gizleyerek çalan şüphelinin yakalanması için harekete geçti. İş yerinde kimse olmadığı sırada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin H.Ö. olduğu tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri H.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin aracına taktığı oto teybi ise alınarak iş yeri sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.Ö., Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Kasım saat 17.00 sıralarında Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki bir ikametten 2 cep telefonu ile 1 laptop ve 1 erkek saatinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde şikayetçiyle aynı evde geçici olarak kaldığını, şikayetçinin kendisine 2 bin 500 TL borcu olduğundan dolayı malzemeleri aldığını itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.G., Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı.