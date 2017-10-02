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Manavgat'ta 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi

Manavgat'ta tarlasında 1062 kök hintkeneviri ele geçirilen tutuklu sanık 62 yaşındaki Ali K., mahkemede, "Bu tohumları pazardan ısırgan otu tohumu olarak aldım" iddiasında bulundu

Manavgat'ta 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi

Manavgat'ta tarlasında 1062 kök hintkeneviri ele geçirilen tutuklu sanık 62 yaşındaki Ali K., mahkemede, "Bu tohumları pazardan ısırgan otu tohumu olarak aldım" iddiasında bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:48
Manavgat'ta 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi
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MAHKEME, sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Geçen 18 Haziran'da Manavgat'ın Düzağaç Mahallesi'nde jandarmanın yaptığı operasyonda Ali K.'ya ait tarlada 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açılan tutuklu Ali K., Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
'ISIRGAN OTU TOHUMU OLARAK ALDIM'
Sanık Ali K. duruşmada, uyuşturucuyla ilgisi olmadığını ve kimden alınıp kime satılacağını bilmediğini savundu. Ali K., "Bu tohumları Serik'te kurulan Salı Pazarı'ndan ısırgan otu tohumu olarak aldım. Tarlada fasulye ve mısırların arasına serptim. Tarlada mısır ve fasulye olduğu için suladım" dedi.
'ŞEYTANA UYDUM, BENİ KANDIRDI'
Eşinin kanser hastası olduğunu ve Manavgat'a 150 kilometre uzakta yaşadıklarını anlatan Ali K., "Ben bu bitkiyi ekmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım, şeytana uydum, beni kandırdı. 5 vakit namazında niyazında olan biriyim. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı" diye konuştu. Duruşmada tanıklık yapan jandarma görevlisi M.D., hintkeneviriyle ilgili ihbar aldıklarını, bunun için önce tespit yaptıklarını ve iddianın doğru olduğunu belirledikten sonra Ali K., F.K. ve hintkeneviri ekili tarlada önlem aldıklarını anlattı. Ali K.'nın evinde arama yaptıklarını ve herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını kaydeden M.D., sanıktan kendilerini tarlaya götürmesini istedikleri zaman başka bir yere götürmeye çalıştığını, kendisini uyarmaları üzerine doğru yere gittiklerini söyledi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın bahçesine 1062 kök hintkeneviri ektiğini, bakımlarını yaptığını, diplerini çapaladığını belirterek, uyuşturucu madde ticaretinden ceza verilerek tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı Nedim Dağ ise suçlamayı kabul etmediklerini söyledi. Verilen aranın ardından mahkeme, Ali K.'ya itiraz yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatHintkeneviri
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