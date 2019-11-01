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Manavgat't arızalı trafik ışığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Manavgat'ta arızalı trafik ışığının sebebiyet verdiği kazada bir kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ASAYİŞ 31.10.2019, 12:47
Manavgat't arızalı trafik ışığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl kavşağında, Taşağıl yönüne dönmek isteyen ve içinde turistleri taşıyan 34 BMT 383 plakalı araç ile Antalya istikametine doğru gitmekte olan bir otele ait 07 LIT 92 plakalı araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı devlet hastanesine sevk etti. Jandarma trafik ekipleri ise kaza sonrası tahkikat başlattı.

#Manavgat #manavgat haber #manavgat kaza #arızalı trafik ışığı
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