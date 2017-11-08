Manavgat polisinden motosiklet hırsızına suçüstü

Ayrıca, F.A. hakkında yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan arandığı ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. F.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

F.A.’nın ikameti önünde plakası bulunmayan motosiklet le ilgili 24 Ekim günü kayıp müracaatı yapıldığı tespit edilirken, şüpheli hakkında "mala zarar verme, başkasına ait garajdan kablo çekmek suretiyle elektrik hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı" suçlarından adli işlem yapıldı.

MANAVGAT'IN Şelale Mahallesi’nde bulunan bir depoda hırsızlık olayı yaşandığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, yaptıkları çalışma sonucunda F.A.’yı olay yerinde yakalandı.

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