Manavgat Jandarma'dan operasyon! Sahte içki imalatı yapan Alman...

MANAVGAT’TA sahte içki imalatı yaptığı tespit edilen Alman uyruklu şahıs gözaltına alındı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Çolaklı Mahallesinde sahte içki imalatı yaptığı belirlenen Alman uyruklu S.G.H. yakalandı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından S.G.H’nin evinde yapılan aramada 143 adet satışa hazır sahte içki, 49 adet içki şişesi, 1 adet alkol ölçme cihazı, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi. S.G.H’nın evinde üretimini yaptığı sahte içkileri Çolaklı Mahallesi’nde sitelerde ikamet edenlere sattığı belirlendi. Alman uyruklu S.G.H Jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 11:59