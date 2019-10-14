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Manavgat ırmak kenarında yangın

Manavgat'ta ırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ASAYİŞ 14.10.2019, 14:57
Manavgat ırmak kenarında yangın
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MANAVGAT Şelale Mahallesi'nde ırmak kenarındaki ağaçlık alanda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına bir helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 4 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#Manavgat #ırmak kenarı #Yangın
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