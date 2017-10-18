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Manavgat - Alanya yolunda feci kaza! 1 ölü

Manavgat'tan Alanya'ya seyir halindeki minibüsün aynasının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Manavgat - Alanya yolunda feci kaza! 1 ölü

Manavgat'tan Alanya'ya seyir halindeki minibüsün aynasının çarptığı kadın hayatını kaybetti

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:19
Manavgat - Alanya yolunda feci kaza! 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Raşit Kılınç’ın kullandığı 07 HLR 33 plakalı minibüs yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı. Minibüsün aynasının çarptığı Fatma Zeren (29) başını yere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Sara hastası olduğu bildirilen Fatma Zeren’in Karacalar Mahallesi Topuzlar mevkiinde abisi ve yengesiyle birlikte yaşadığı, gece kimsenin haberi yokken evden çıktığı belirlendi.

Fatma Zeren’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere Adana’ya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatKazaRaşit KılınçFatma Zeren
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