Manavgat'a tatile gelen turistin acı sonu!

GÜNTER Bielefeld ve eşi Ingrid Bielefeld, dün Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele tatil için geldi. Bu sabah kahvaltı için eşini uyandırmaya çalışan Ingrid Bielefeld, yatakta hareketsiz yattığını fark edince otel yetkililerine haber verdi. Otel yetkilileri tarafından çağrılan sağlık ekibi Günter Bielefeld'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Günter Bielefeld'in cenazesi, önce morga, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



