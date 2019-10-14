Mahmutlar'da yangın paniği
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun ilerisinde bulunan açık bir arazide yangın meydana geldi
ASAYİŞ 14.10.2019, 14:16 14.10.2019, 19:00
İLK başta trafo patlaması olarak kamuoyuna yansıyan olayın daha sonrasında yangın olduğu anlaşıldı. Çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ve ASAT ekipleriyle Alanya Belediyesi ekipleri müdahale etti. Cezaevinde görevli çok sayıda personelin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Önce patlama sonucu başladığı iddia edilen yangının, trafo yanında istiflenen atıkların ve kimyasalların alev alması sonucu meydana geldiği anlaşıldı.
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