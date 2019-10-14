Mahmutlar'da trafoda yangın paniği

BÜYÜK bir gürültü ile patlayan trafoya Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ve ASAT ekipleriyle Alanya Belediyesi ekipleri müdahale etti. Cezaevinde görevli çok sayıda personelin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlama nedeniyle bir süre bölgede enerji kesintisi yaşandı.