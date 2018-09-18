Mahmutlar'da 'Muz' hırsızlığı

Fikri Berker PAKNA

ALANYA'NIN adı sık sık muz hırsızlıklarıyla anılan mahallesi Mahmutlar'da dün gece yine bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahmutlar Sanati Kooperatifi Başkanı Hüseyin Sandal'ın muz bahçesine dün gece hırsız girdi. Yüklü miktarda muzun çalındığı olaya, Sandal ve çevre halkı tepki gösterdi.

KİM DUR DİYECEK

Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama yapan Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan, "Mahmutlar'da sürekli muz hırsızlığı oluyor. En son da kooperatif başkanı Hüseyin Sandal'ın bahçesini soymuşlar. Artık üreticinin canına tak etti. Buna kim dur diyecek" diyerek isyan etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52