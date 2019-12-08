Mahmutlar'da feci kaza! Maddi hasar var...
Kaza, bu akşam saat 19.50 sularında Mahmutlar Barbaros Caddesi dört yol kavşağı üzerinde iki aracın çarpışması sonucunda gerçekleşti. Maddi hasarlar olduğu gelen bilgiler arasında.
ASAYİŞ 08.12.2019, 22:43 08.12.2019, 23:01
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Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
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|13
|21
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|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
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|19
|11. Adana Demirspor
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|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
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|11
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|14
|9
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
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|16
|38
|3. Man City
|16
|32
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|24
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|22
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|16
|16. West Ham
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|16
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|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
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|16
|11
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|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
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|26
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|26
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|16
|24
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|22
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|16
|22
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|20
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|19
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|18
|16. Eibar
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|15
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|16
|13
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|16
|9
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