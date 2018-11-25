Mahmutlar'da esrarengiz ölüm: Öldü mü, öldürüldü mü?

Mahmutlar'da yaşayan Mustafa Uyar (42), evde boynundan iple asılı halde ölü bulundu

Mahmutlar'da esrarengiz ölüm: Öldü mü, öldürüldü mü?
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OLAY, önceki gün sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ağabeyinin eşi, Mustafa Uyar'ı evde iple boynundan asılı halde bulunca durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından intihar şüphesi değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için Mustafa Uyar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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