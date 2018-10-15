Mehmet AL
Edinilen bilgiye göre, Olay Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Eşiyle yaşadığı sorunlar sonrasında 112'ye intihar için mesaj atan F.A. adlı vatandaş ikametgahına gelen 112 sağlık, jandarma ve İtfaiye ekiplerinin geldiğini görünce intihardan vazgeçti. Mahmutlar jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mahmutlar'da bir vatandaş intiharın eşiğinden döndü
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde intihar edeceğini 112'ye bildiren şahıs 112 sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri gelince intihardan vazgeçti
Mehmet AL
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