ARAMADA, ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette 13 parça halinde toplam 141 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı. Arama esnasında aynı ikamette bulunan Cevdet Ö. isimli şahsın kendi ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şahsın ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereği Cevdet Ö. ile Orhan N. isimli şahısların Emniyet'te ifadeleri alındıktan sonra yarın sabah adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Mahmutlar'da Alanya polisinin başarılı operasyonu
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin şehir genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde ikamet eden Orhan N. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve ikametinde uyuşturucu metamfetamin maddesi bulunduğu bilgisi edinilerek ikametinde arama yapıldı