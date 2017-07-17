Mahkumlara uyuşturucu satan gardiyana rekor ceza

NAZİLLİ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen infaz koruma memuruna 44 yıl hapis cezası verildi.

44 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kasım 2015'te görev yaptığı Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapısında yapılan üst aramasında üzerinde 103 gram esrar, 3 gram eroin yakalanan infaz koruma memuru 33 yaşındaki Bahtiyar Kurt, 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar Kurt, 2011 yılında infaz koruma memuru olarak göreve başladı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mahkumlarla arasının çok iyi olduğu öğrenilen Bahtiyar Kurt, bir süre sonra cezaevine uyuşturucu madde sokmaya başladı. İddiaya göre B.K., 100'ün üstünde mahkumla uyuşturucu ticareti yaptı. Durumu uyuşturucu ticaretine dönüştüren Kurt'un şüpheli hareketleri, meslektaşlarının dikkatini çekti ve 6 Kasım 2015'te cezaevinden içeriye girerken üst araması yapıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bahtiyar Kurt'un üstünü arayan infaz koruma memurları, 103 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirdi. İnfaz koruma memuru Kurt'un, Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Nazilli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, mahkumların ve infaz koruma memurlarının ifadelerinden yararlanan mahkeme, Bahtiyar Kurt'un 44 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kurt, tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.