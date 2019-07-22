Mahkeme heyeti acımadı! Alanya'da uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis

Mehmet AL

ALANYA'DA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2015 yılında Alanya merkezde. 'Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, şüpheli 31 yaşındaki Kasım K.'ı takibe aldı. 2015 yılında 5 ayrı farklı yerlerde toplam 18.6 gram uyuşturucu maddeyi sattığını ve yaşı küçük çocuğa uyuşturucu satması için kullanmak içinde uyuşturucu madde verdiğini tespit edilmesi üzerine yakalanarak tutuklandı.

ŞANLIURFA CEZAEVİNDEN SEGBİSLE İFADESİ ALINDI

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan yargılanan Kasım.K., tutuklu bulunduğu Şanlıurfa Cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınırken avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyetince son sözü sorulan şüpheli Kasım.K, 'Önceki savunmalarımı tekrarlarım, B'nin babası, aramızdaki husumetten dolayı beni sorumlu tutmaktadır. Söyledikleri mantıklı değildir. Ayakkabının içinde bulunan uyuşturucudan dahi beni sorumlu tutmak istemektedir, beratimi isterim.' dedi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kasım.K.’ı 18 yaşından küçük şahısa uyuşturucu vermek suretiyle 'uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 20 yıl hapis ve 15 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.