Mahalleyi ayağa kaldıran kokuya gittiler, çürümüş ceset buldular

ATAŞEHİR'DE Yeni Sahra Mahallesi'ni etkisi altına alan kötü kokunun geldiği metruk evde çürümüş erkek cesedi bulundu. Bir süredir kötü kokudan şikayetçi olan mahalleli gözlerine inanamadı.

METRUK EVDE CESET BULUNDU

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Karaman Caddesi 68 numaradaki metruk bir evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Metruk eve girerek inceleme yapan polis ekipleri içeride çürümüş bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, bir aydan fazla süredir burada bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı.

MAHALLELİ GÖZLERİNE İNANAMADI

Öte yandan, bir süredir tüm mahalleyi saran kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar metruk evden çıkan çürümüş cesedi görünce gözlerine inanamadı.