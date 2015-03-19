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Mahallede 10 yıl süren tecavüz!

Zonguldak’ta, zihinsel engelli 45 yaşındaki A.A. adlı erkeğe 20 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 kişi, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

Mahallede 10 yıl süren tecavüz!

Zonguldak’ta, zihinsel engelli 45 yaşındaki A.A. adlı erkeğe 20 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 kişi, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

19 Mart 2015 Perşembe 00:45
Mahallede 10 yıl süren tecavüz!
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YALNIZ yaşayan A.A., iddiaya göre Ekim 2012’de kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen S.A.’ya direndi. S.A.’nın sopayla dövdüğü A.A., hastanede ifadesini alan polise mahallede birçok kişinin kendisine 20 yıldır cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. A.A.’nın ifadesi doğrultusunda akrabası E.A., K.G., F.A., F.D., V.Ç., C.Ç., C.D., C.A., H.D. ve S.A. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler hakkında, ’Nitelikli cinsel saldırı’, ’Kişi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Hakaret’ ve ’Tehdit’ suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıkların, Zonguldak 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklardan 7’si hazır bulundu. A.A.’nın dayısının oğlu E.A. askerlik yaptığı Denizli’den video konferans yöntemiyle duruşmaya katıldı. Diğer 2 sanık ise duruşmada yer almadı. E.A., A.A. ile onun isteği doğrultusunda birkaç kez ilişkiye girdiklerini kabul etti. Diğer sanıklar ise suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 18.03.2015 23:46
Anahtar Kelimeler:
TecavüzMahalleEngelliZonguldak
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