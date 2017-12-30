Mağaza hırsızı yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

ADANA'DA kullandıkları panelvanın plakasını çamurla kapatan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak alarmını susturdukları bir mağazaya girmek isterken polise yakalandı. Şüphelilerden birinin yüzünün boyalı olması da dikkat çekti.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasını çamurla kapattıkları panelvan tipi araçla giyim mağazasına gelen 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak iş yerinin alarmını etkisiz hale getirdi. Daha sonra levye ile mağazanın elektronik kepengini açmaya çalışan 3 kişiyi gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polisler, kepengi açmaya çalışan 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı. Şüphelilerin plakasını çamurla kapattıkları aracında arama yapan ekipler, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay yerinin bulunduğu sokaktaki bir mağazaya geçen yıl benzer şekilde girilip, kasa hırsızlığı yapıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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