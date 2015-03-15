Maganda kurşunu bir kişiyi öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı köyünde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda düğünde gelin indirme esnasında havaya ateş edilmesi sonucu İdris Ural ile (46) Vedat Kılıç (34) yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan İdris Ural yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kolundan yaralanan Vedat Kılıç’ın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Olayın ardından yaralıların yakınları Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne akın ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 15.03.2015 16:15