Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular

YERALTI dünyasının cezaevinde bulunan isimlerinden birinin adamı olduğu ileri sürülen bir gencin kendi 'babasına' ihanet etmesi üzerine 'cezalandırılmasının görüntüleri yayınlandı.
ETEK GİYDİRİP ZORLA KENDİSİNİ VURDURDULAR
Görüntülerde adının T.Z. olduğu belirtilen kişiye pembe etek giydirilmiş. Silah zoruyla "Yediğim ekmeğe şerefsizlik yaptım." dedirtilen adam daha sonra bacağına ateş etmeye zorlanıyor. Kendisini vuran adam bir otomobile bindiriliyor.
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