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Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular

Mafya dehşeti ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kan dondurdu. Mafya üyeleri, görüntülerdeki kişiye pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurtuyor

Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular

Mafya dehşeti ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kan dondurdu. Mafya üyeleri, görüntülerdeki kişiye pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurtuyor

05 Ekim 2017 Perşembe 12:22
Mafya dehşeti! Pembe etek giydirip zorla kendisini vurdurdular
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YERALTI dünyasının cezaevinde bulunan isimlerinden birinin adamı olduğu ileri sürülen bir gencin kendi 'babasına' ihanet etmesi üzerine 'cezalandırılmasının görüntüleri yayınlandı.

ETEK GİYDİRİP ZORLA KENDİSİNİ VURDURDULAR

Görüntülerde adının T.Z. olduğu belirtilen kişiye pembe etek giydirilmiş. Silah zoruyla "Yediğim ekmeğe şerefsizlik yaptım." dedirtilen adam daha sonra bacağına ateş etmeye zorlanıyor. Kendisini vuran adam bir otomobile bindiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mafya DehşetiPembe Etek
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